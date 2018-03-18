Лідер Прімери "Барселона" обіграв "Атлетік" з Більбао
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. 29-й тур іспанської Прімери продовжився зустріччю на “Камп Ноу” між першою командою чемпіонату “Барселоною” та ФК “Атлетік” з Більбао, передає кореспондент УНН.
Безліч моментів створили каталонці у першій половині. Відзначив удар зі штрафного Мессі під поперечину з яким впорався голкіпер. Коутіньо в одному із пострілів поцілив у поперечину. Пауліньо з ближньої відстані розстрілював голкіпера, який відбив м’яч. А забити вдалося Ліонелю Мессі та Пако Алькасер. Після голів, Коутіньо та Пауліньо ще по-разу перевірили каркас воріт клубу з Більбао.
Отже, 2:0 — чергова перемога команди Ернесто Вальверде, яка з 75 очками продовжує втримувати першу сходинку Прімери. “Атлетік” має 35 очок — 13 рядок.
Примітно, що у наступній грі чемпіонату відбудеться протистояння двох чвертьфіналістів — “Барселони” і “Севільї”.