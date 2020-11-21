Лидер Первой лиги Украины потерял очки в игре с дебютантом чемпионата
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Семь матчей состоялись в рамках соревновательного дня Первой лиги Украины по футболу, передает УНН.
Лидер первенства одесский “Черноморец” гостил в ФК “Альянс”. На игру в Сумы не смогли выехать сразу 16 футболистов “моряков” (дисквалификации, травмы и положительные тесты на COVID-19), что повлияло на результат игры.
Итоговый счет встречи не выявил победителя — 0:0. В компенсированное время изъятия у хозяев получил Агапов.
“Черноморец” набрал 28 очков и на три балла опережает. “Агробизнес”, который матч в запасе.
Результаты других баталий:
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- “Авангард” — “Верес” — 1:2
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- “Кристалл” — “ВПК-Агро” — 1:2
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- “Агробизнес” — “Нива Т” — 4:0
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- “Горняк-Спорт” — “Оболонь” — 2:3
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- “Полесье” — “Николаев” — 1:3
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- “Металлист 1925” — “Кремень” — 0:1.
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