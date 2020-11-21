Лідер Першої ліги України втратив очки у грі з дебютантом чемпіонату
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сім матчів відбулися в рамках змагального дня Першої ліги України з футболу, передає УНН.
Лідер першості одеський "Чорноморець" гостював у ФК "Альянс". На гру до Сум не змогли виїхати відразу 16 футболістів "моряків" (дискваліфікації, травми і позитивні тести на COVID-19), що вплинуло на результат гри.
Підсумковий рахунок зустрічі не виявив переможця – 0:0. В компенсований час вилучення у господарів отримав Агапов.
"Чорноморець" набрав 28 очок і на три бали випереджає. "Агробізнес", який має матч у запасі.
Результати інших баталій:
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- "Авангард" – "Верес" – 1:2
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- "Кристал" – "ВПК-Агро" – 1:2
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- "Агробізнес" – "Нива Т" – 4:0
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- "Гірник-Спорт" – "Оболонь" – 2:3
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- "Полісся" – "Миколаїв" – 1:3
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- "Металіст 1925" – "Кремінь" – 0:1.
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