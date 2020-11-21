Лідер Першої ліги України втратив очки у грі з дебютантом чемпіонату

Лідер першості одеський "Чорноморець" гостював у ФК "Альянс". На гру до Сум не змогли виїхати відразу 16 футболістів "моряків" (дискваліфікації, травми і позитивні тести на COVID-19), що вплинуло на результат гри.

Підсумковий рахунок зустрічі не виявив переможця – 0:0. В компенсований час вилучення у господарів отримав Агапов.

"Чорноморець" набрав 28 очок і на три бали випереджає. "Агробізнес", який має матч у запасі.

Результати інших баталій: