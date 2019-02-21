Лидер оппозиции Венесуэлы сообщил, что судно с гуманитарной помощью покинуло Пуэрто-Рико

“Сегодня из Пуэрто-Рико вышло судно с 250 т гуманитарной помощи для нашей страны”, — написал он в своем Twitter. Политик также выразил уверенность, что “гуманитарная помощь в любом случае попадет в Венесуэлу”.

Ранее Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи “плохим и дешевым шоу олигархии” и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

Hoy salió desde Puerto Rico una embarcación con 250 toneladas de ayuda humanitaria para nuestro país.



Contenedores llenos de esperanza y oportunidades para muchos venezolanos, pero también llenos de libertad.



¡La ayuda humanitaria entrará #SíOSí a Venezuela! pic.twitter.com/JHcexckpH3

Как сообщал УНН, представители коренных народов приняли участие в доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из-за рубежа. Об этом сообщил в четверг, 14 февраля, на своей странице в Twitter бывший губернатор венесуэльского штата Амасонас Либорио Гуарулья.