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Лідер опозиції Венесуели повідомив, що судно з гуманітарною допомогою покинуло Пуерто-Ріко

Лідер опозиції Венесуели повідомив, що судно з гуманітарною допомогою покинуло Пуерто-Ріко

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Судно з 250 т гуманітарної допомоги для Венесуели на борту покинуло Пуерто-Ріко і попрямувало в сторону Боліваріанської Республіки. Про це в середу повідомив лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, передає УНН.

“Сьогодні з Пуерто-Ріко вийшло судно з 250 т гуманітарної допомоги для нашої країни”, — написав він у своєму Twitter. Політик також висловив упевненість, що “гуманітарна допомога в будь-якому випадку потрапить до Венесуели”.

Раніше Гуайдо заявив, що іноземна гуманітарна допомога прибуде до Венесуели 23 лютого. За його словами, офіційна влада спробує перешкодити її доставці, але опозиція за допомогою волонтерів все одно зможе розподілити продукти харчування і медикаменти серед населення. Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав ініціативу про передачу гуманітарної допомоги “поганим і дешевим шоу олігархії” і закликав співгромадян відмовитися від неї. Незважаючи на позицію офіційного Каракаса, 8 лютого в колумбійському прикордонному місті Кукута відкрився центр з розподілу гуманітарної допомоги для жителів Венесуели.

Hoy salió desde Puerto Rico una embarcación con 250 toneladas de ayuda humanitaria para nuestro país.

Contenedores llenos de esperanza y oportunidades para muchos venezolanos, pero también llenos de libertad.

¡La ayuda humanitaria entrará #SíOSí a Venezuela! pic.twitter.com/JHcexckpH3

— Juan Guaidó (@jguaido) 20 лютого 2019 р.

Як повідомляв УНН, представники корінних народів взяли участь в доставці до Венесуели гуманітарної допомоги з-за кордону. Про це повідомив у четвер, 14 лютого, на своїй сторінці в Twitter колишній губернатор венесуельського штату Амасонас Ліборіо Гуарулья.

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