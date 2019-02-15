Представники корінних народів взяли участь в доставці до Венесуели гуманітарної допомоги

“Гуманітарна допомога починає надходити через Амасонас ріками Гуайнія, Атабапо і Оріноко, на човнах під охороною венесуельських індіанців з Колумбії в населені пункти йде продовольство”, — написав Гуарулья і опублікував фотографії. Регіон межує з Колумбією і Бразилією. За словами екс-губернатора, в зборі допомоги брали участь неурядові і індіанські організації, а також уряд Колумбії.

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 12 лютого повідомив, що гуманітарна допомога прибуде в країну 23 лютого. Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що не допустить ввезення американської гуманітарної допомоги, оскільки США, на його думку, таким чином намагаються виправдати інтервенцію.

INDÍGENAS DE AMAZONAS RESTEADOS CON LA AYUDA HUMANITARIA. Han dicho, "pongan alimentos y medicinas en la frontera q nosotros lo haremos llegar a nuestros hermanos indígenas y criollos q lo necesitan; porque no vamos a morir x gobierno que nos niega comida, medicinas y gasolina" pic.twitter.com/p7X892TBij

Як повідомляв УНН, МЗС Канади провело перемовини з лідером опозиції Венесуели.