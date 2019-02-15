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МЗС Канади провело перемовини з лідером опозиції Венесуели

МЗС Канади провело перемовини з лідером опозиції Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд провела в четвер телефонну розмову з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо, в ході якої вони обговорили ситуацію в Венесуелі. Про це повідомила прес-служба канадського зовнішньополітичного відомства, інформує УНН.

“Сьогодні (14 лютого) напередодні зустрічей зі своїми європейськими колегами в Мюнхені (на конференції з питань безпеки) глава МЗС Христя Фріланд поговорила з тимчасово виконуючим обов’язки президента Венесуели Хуаном Гуайдо, — наголошується в повідомленні відомства. — Вони обговорили шляхи Венесуели до відновлення демократії через проведення вільних і справедливих виборів, а також роль міжнародного співтовариства в цьому та інших процесах”.

Фріланд під час бесіди запевнила Гуайдо в його повній підтримці з боку Оттави. Лідер опозиції “підтвердив прихильність мирному переходу до демократії відповідно до венесуельської конституції”, а також наголосив на важливості отримання Венесуелою міжнародної гуманітарної допомоги, доставка якої, за його словами, може статися вже 23 лютого.

Як повідомляв УНН, президент Чехії не підтримає військові дії США проти Венесуели.

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