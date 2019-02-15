МИД Канады провело переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд провела в четверг телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, в ходе которого они обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщила пресс-служба канадского внешнеполитического ведомства, передает УНН.
“Сегодня (14 февраля) накануне встреч со своими европейскими коллегами в Мюнхене (на конференции по вопросам безопасности) глава МИД Христя Фриланд поговорила с временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуаном Гуайдо, — отмечается в сообщении ведомства. — Они обсудили пути Венесуэлы к восстановлению демократии через проведение свободных и справедливых выборов, а также роль международного сообщества в этом и других процессах”.
Фриланд во время беседы заверила Гуайдо в его полной поддержке со стороны Оттавы. Лидер оппозиции “подтвердил приверженность мирному переходу к демократии в соответствии с венесуэльской конституцией”, а также отметил важность получения Венесуэлой международной гуманитарной помощи, доставка которой, по его словам, может произойти уже 23 февраля.
Как сообщал УНН, президент Чехии не поддержит военные действия США против Венесуэлы.