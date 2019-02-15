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Представители коренных народов приняли участие в доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи

Представители коренных народов приняли участие в доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

 • 6958 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Представители коренных народов приняли участие в доставке в Венесуэлу гуманитарной помощи из-за границы. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter бывший губернатор венесуэльского штата Амасонас Либорио Гуарулья, передает УНН.

“Гуманитарная помощь начинает поступать через Амасонас по рекам Гуайния, Атабапо и Ориноко, на лодках под охраной венесуэльских индейцев из Колумбии в населенные пункты идет продовольствие”, — написал Гуарулья и опубликовал фотографии. Регион граничит с Колумбией и Бразилией. По словам экс-губернатора, в сборе помощи участвовали неправительственные и индейские организации, а также правительство Колумбии.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 12 февраля сообщил, что гуманитарная помощь прибудет в страну 23 февраля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не допустит ввоза американской гуманитарной помощи, поскольку США, по его мнению, таким образом пытаются оправдать интервенцию.

INDÍGENAS DE AMAZONAS RESTEADOS CON LA AYUDA HUMANITARIA. Han dicho, "pongan alimentos y medicinas en la frontera q nosotros lo haremos llegar a nuestros hermanos indígenas y criollos q lo necesitan; porque no vamos a morir x gobierno que nos niega comida, medicinas y gasolina" pic.twitter.com/p7X892TBij

— Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) 14 лютого 2019 р.

Как сообщал УНН, МИД Канады провело переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы.

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