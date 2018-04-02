Лидер Опоблока Бойко в 2017 получил почти 248 тыс. грн зарплаты и 27 тыс. пенсии

По 2017 нардеп также получил 252 825 грн для обеспечения депутатской деятельности, 6501 — проценты от вклада в банке и 26 971 грн пенсии

Доход его жены нардепа в 2017 году составил 8,65 млн гривен, из которых заработная плата это 4,75 млн гривен.

Также, Ю.Бойко хранит на счетах более 14 тыс. долларов, а его жена — 10,87 млн гривен, больше 3,3 млн рублей, 924 тыс. долларов.

Как сообщал УНН, лидер “радикалов” Ляшко задекларировал 20,6 млн грн доходов.