Лидер Опоблока Бойко в 2017 получил почти 248 тыс. грн зарплаты и 27 тыс. пенсии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Лидер парламентской фракции “Оппозиционный блок” согласно декларации в 2017 году задекларировал 248 403 грн зарплаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на е-декларацию политика.

По 2017 нардеп также получил 252 825 грн для обеспечения депутатской деятельности, 6501 — проценты от вклада в банке и 26 971 грн пенсии

Доход его жены нардепа в 2017 году составил 8,65 млн гривен, из которых заработная плата это 4,75 млн гривен.

Также, Ю.Бойко хранит на счетах более 14 тыс. долларов, а его жена — 10,87 млн гривен, больше 3,3 млн рублей, 924 тыс. долларов.

Как сообщал УНН, лидер “радикалов” Ляшко задекларировал 20,6 млн грн доходов.

Украинские Национальные Новости

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