Лідер Опоблоку Бойко в 2017 отримав майже 248 тис. грн зарплати та 27 тис. пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Лідер парламентської фракції “Опозиційний блок” згідно декларації в 2017 році задекларував 248 403 грн зарплати. Про це повідомляє УНН, з посиланням на е-декларацію політика.
За 2017 рік нардеп також отримав 252 825 грн для забезпечення депутатської діяльності, 6 501 — відсотки від вкладу в банку та 26 971 грн пенсії
Дохід його дружини нардепа в 2017 році склав 8,65 млн гривень, з яких заробітна плата це 4,75 млн гривень.
Також, Ю.Бойко зберігає на рахунках більше 14 тис. доларів, а його дружина — 10,87 млн гривень, більше 3,3 млн рублів, 924 тис. доларів.
Як повідомляв УНН, лідер “радикалів” Ляшко задекларував 20,6 млн грн доходів.