Лидер Китая Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею, сообщила в понедельник, 17 июня, китайская агентство "Синьхуа", передает УНН.
Визит, который запланирован на 20-21 июня, состоится по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына. Это — первый за последние 14 лет визит китайского лидера в Северной Корее.
Си Цзиньпин за шесть лет пребывания во главе китайской власти еще ни разу не бывал с визитом в КНДР, тогда как Ким Чен Ын за последние два года четыре раза посетил Китай, последний раз — в январе 2019 года. Тогда Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с КНДР и другими заинтересованными сторонами приложить усилия для того, чтобы сыграть “позитивную и конструктивную роль в реализации денуклеризации на Корейском полуострове”.
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Встречи лидеров двух стран в прошлом году “открыли новую главу в отношениях между Китаем и КНДР”, отметил чиновник Компартии Китая Сун Тао, цитирует агентство AFP. По его словам, планируется, что во время визита лидеры стран обсудят ситуацию на Корейском полуострове, “надеясь на достижение прогресса для политического урегулирования этого вопроса”.
Визит китайского лидера в КНДР состоится за неделю до саммита стран Большой двадцатки в Японии. Планируется, что там Си Цзиньпин встретится с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения торгового конфликта между двумя странами. Обозреватели считают, что китайский лидер может использовать вопрос Северной Кореи как рычаг в переговорах с США, отмечает агентство AFP.
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