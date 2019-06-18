Лидер Китая Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 38845 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 89394 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 133532 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 124871 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 70227 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75341 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188572 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150744 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158953 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138741 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
52%
Популярные новости

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 11334 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 8372 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 12941 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 11724 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 16062 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 133539 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 124878 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 93706 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 105159 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 135014 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 11299 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 13708 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16178 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19036 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 20729 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею

Киев • УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею, сообщила в понедельник, 17 июня, китайская агентство "Синьхуа", передает УНН.

Лидер Китая Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею

Визит, который запланирован на 20-21 июня, состоится по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына. Это — первый за последние 14 лет визит китайского лидера в Северной Корее.

Си Цзиньпин за шесть лет пребывания во главе китайской власти еще ни разу не бывал с визитом в КНДР, тогда как Ким Чен Ын за последние два года четыре раза посетил Китай, последний раз — в январе 2019 года. Тогда Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с КНДР и другими заинтересованными сторонами приложить усилия для того, чтобы сыграть “позитивную и конструктивную роль в реализации денуклеризации на Корейском полуострове”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия и Китай обещают форсировать переход на расчеты в нацвалютах

Встречи лидеров двух стран в прошлом году “открыли новую главу в отношениях между Китаем и КНДР”, отметил чиновник Компартии Китая Сун Тао, цитирует агентство AFP. По его словам, планируется, что во время визита лидеры стран обсудят ситуацию на Корейском полуострове, “надеясь на достижение прогресса для политического урегулирования этого вопроса”.

Визит китайского лидера в КНДР состоится за неделю до саммита стран Большой двадцатки в Японии. Планируется, что там Си Цзиньпин встретится с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения торгового конфликта между двумя странами. Обозреватели считают, что китайский лидер может использовать вопрос Северной Кореи как рычаг в переговорах с США, отмечает агентство AFP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ не ожидает рецессии через торговый конфликт США и Китая

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74