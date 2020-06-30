Лидер "Черкасских обезьян" продлил контракт с клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. "Черкасские Обезьяны" заключили первый контракт межсезонья. Сотрудничество с командой продолжил один из лидеров прошлого сезона - босниец Сеад Хаджифейзович, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Для боснийского форварда это будет второй сезон в составе черкасского клуба. Хаджифейзович присоединился к Обезьянам в августе 2019 года, успешно пройдя трай-аут.
В прошлом сезоне боснийский баскетболист провел 24 матча в Суперлиге. В среднем за игру Хаджифейзович получил 16,6 очка и делал 5,5 подборов. По очкам Сеад был лидером "Обезьян" и вторым по эффективности (15,4).
Также босниец занял 5-е место в списке самых результативных игроков Суперлиги.
Заметим, что за карьеру Хаджифейзович поиграл в чемпионатах Сербии, Румынии, Черногории и Боснии.