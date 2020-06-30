Лидер "Черкасских обезьян" продлил контракт с клубом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 30891 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 46669 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 108700 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117771 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121403 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 158564 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118778 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 147348 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104720 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102943 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Лидер "Черкасских обезьян" продлил контракт с клубом

Лидер "Черкасских обезьян" продлил контракт с клубом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. "Черкасские Обезьяны" заключили первый контракт межсезонья. Сотрудничество с командой продолжил один из лидеров прошлого сезона - босниец Сеад Хаджифейзович, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Для боснийского форварда это будет второй сезон в составе черкасского клуба. Хаджифейзович присоединился к Обезьянам в августе 2019 года, успешно пройдя трай-аут.

В прошлом сезоне боснийский баскетболист провел 24 матча в Суперлиге. В среднем за игру Хаджифейзович получил 16,6 очка и делал 5,5 подборов. По очкам Сеад был лидером "Обезьян" и вторым по эффективности (15,4).

Также босниец занял 5-е место в списке самых результативных игроков Суперлиги.

Заметим, что за карьеру Хаджифейзович поиграл в чемпионатах Сербии, Румынии, Черногории и Боснии.

Украинские Национальные Новости

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