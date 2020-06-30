Лідер "Черкаських Мавп" продовжив контракт із клубом

Для боснійського форварда це буде другий сезон у складі черкаського клубу. Хаджифейзович приєднався до Мавп у серпні 2019 року, успішно пройшовши трай-аут.

У минулому сезоні боснійський баскетболіст провів 24 матчі у Суперлізі. У середньому за гру Хаджифейзович здобував 16,6 очка та робив 5,5 підбирань. За очками Сеад був лідером "Мавп" і другим за ефективністю (15,4).

Також боснієць посів 5-те місце у списку найрезультативніших гравців Суперліги.

Зауважимо, що за кар’єру Хаджифейзович пограв у чемпіонатах Сербії, Румунії, Чорногорії та Боснії.