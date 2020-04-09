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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 6105 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 23353 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Лидер баскетбольной сборной Украины рассказал о ситуации с карантином в США

Лидер баскетбольной сборной Украины рассказал о ситуации с карантином в США

Киев  •  УНН

 • 10212 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Воспитанник "Черкасских обезьян", защитник сборной Украины и клуба НБА "Детройт Пистонс" рассказал об изоляции в США во время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.

По словам Михайлюка, изоляция во время карантина далась нелегко.

"Здесь запрещено собираться в компании более 10 человек. Две недели назад я начал тренироваться. До этого сходил с ума. Играл в видеоигры. Сейчас здесь трудно найти зал для тренировок, так как все закрыто из-за карантина. Мы договорились с одним из частных спортзалов, но он не всегда открыт. Если нет возможности тренироваться в помещении, то остается только улица", - рассказал украинец.

Описал Михайлюк и ситуацию в "Детройте", где 15 марта центровой команды Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

"Когда стало известно, что Вуд заразился, в его сторону не было никакой агрессии. Все его поддерживали. И мы все понимали, что у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет шансы легче перенести вирус гораздо больше", - признался уроженец Черкасс.

Добавим, Михайлюк проводит второй сезон в НБА и является более результативным, чем другой украинец Алексей Лень - 9 очков в среднем против 8,3 у Леня.

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