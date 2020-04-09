Лідер баскетбольної збірної України розповів про ситуацію з карантином в США

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вихованець "Черкаських Мавп", захисник збірної України та клубу НБА "Детройт Пістонс" розповів про ізоляцію в США під час карантину через пандемію коронавірусу. Про це інформує ФБУ, передає УНН.

За словами Михайлюка, ізоляція під час карантину далася нелегко.

"Тут заборонено збиратися в компанії більше 10 осіб. Два тижні тому я почав тренуватися. До цього божеволів. Грав у відеоігри. Зараз тут важко знайти зал для тренувань, тому що все закрито через карантин. Ми домовилися з одним із приватних спортзалів, але він не завжди відкритий. Якщо немає можливості тренуватися в приміщенні, то залишається тільки вулиця", – розповів українець.

Описав Михайлюк і ситуацію в "Детройті", де 15 березня центровий команди Крістіан Вуд здав позитивний тест на коронавірус.

"Коли стало відомо, що Вуд заразився, в його сторону не було ніякої агресії. Всі його підтримували. І ми всі розуміли, що у молодих людей у віці від 20 до 30 років шанси легше перенести вірус набагато більше", - зізнався уродженець Черкас.

Додамо, Михайлюк проводить другий сезон в НБА і є більш результативним за іншого українця Олексія Леня – 9 очок в середньому проти 8,3 у Леня.

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