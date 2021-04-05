LG перестанет производить телефоны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Южнокорейская компания LG Electronics Inc. перестанет производить и продавать мобильные телефоны. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство “Ренхап”.
Детали
Уточняется, что компания LG уйдет с рынка мобильных телефонов 31 июля 2021 года. Такое решение обусловлено многолетними убытками и усилением конкуренции с крупными производителями.
В компании считают, что отказ от производства телефонов позволит снизить доходы в краткосрочной перспективе, однако в дальнейшем улучшит финансовое положение и эффективность управления.
В издании говорится, что “мобильный бизнес” LG является убыточным с 2015 года.
Напомним
Компания LG Electronics намерена свернуть производство смартфонов в Южной Корее. Там в основном собирали аппараты премиум-класса.