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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 22084 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 36189 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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LG перестанет производить телефоны

LG перестанет производить телефоны

Киев  •  УНН

 • 26038 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Южнокорейская компания LG Electronics Inc. перестанет производить и продавать мобильные телефоны. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство “Ренхап”.

Детали

Уточняется, что компания LG уйдет с рынка мобильных телефонов 31 июля 2021 года. Такое решение обусловлено многолетними убытками и усилением конкуренции с крупными производителями.

В компании считают, что отказ от производства телефонов позволит снизить доходы в краткосрочной перспективе, однако в дальнейшем улучшит финансовое положение и эффективность управления.

В издании говорится, что “мобильный бизнес” LG является убыточным с 2015 года.

Напомним

Компания LG Electronics намерена свернуть производство смартфонов в Южной Корее. Там в основном собирали аппараты премиум-класса.

Украинские Национальные Новости

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