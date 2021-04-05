LG перестане виробляти телефони

Деталі

Уточнюють, що компанія LG піде з ринку мобільних телефонів 31 липня 2021. таке рішення зумовлене багаторічними збитками і посиленням конкуренції з великими виробниками.

У компанії вважають, що відмова від виробництва телефонів дозволить знизити доходи в короткостроковій перспективі, однак в подальшому покращить фінансове становище і ефективність управління.

У виданні кажуть, що “мобільний бізнес” LG є збитковим з 2015 року.

Нагадаємо

Компанія LG Electronics має намір згорнути виробництво смартфонів в Південній Кореї. Там переважно збирали апарати преміум-класу.