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LG перестане виробляти телефони

LG перестане виробляти телефони

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Південнокорейська компанія LG Electronics Inc. перестане виробляти і продавати мобільні телефони. Про це пише УНН з посиланням на агентство “Ренхап”.

Деталі

Уточнюють, що компанія LG піде з ринку мобільних телефонів 31 липня 2021. таке рішення зумовлене багаторічними збитками і посиленням конкуренції з великими виробниками.

У компанії вважають, що відмова від виробництва телефонів дозволить знизити доходи в короткостроковій перспективі, однак в подальшому покращить фінансове становище і ефективність управління.

У виданні кажуть, що “мобільний бізнес” LG є збитковим з 2015 року.

Нагадаємо

Компанія LG Electronics має намір згорнути виробництво смартфонів в Південній Кореї. Там переважно збирали апарати преміум-класу.

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