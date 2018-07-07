Левко Лукьяненко умер
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Известный украинский диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни, передает УНН.
"Мы не спасли Левка! Он покинул нас!" - написал на своей странице в Facebook украинский писатель Владимир Яворивский.
Ранее УНН сообщал, что бывший советский диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию.
Напомним, 19 июня в больнице "Феофания" в Киеве после тяжелой болезни на 81-м году жизни умер известный украинский писатель Иван Драч. Он завещал похоронить его в родном селе Телиженцях Киевской области, рядом с могилой сына Максима.