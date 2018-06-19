Умер Иван Драч
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В больнице "Феофания" в Киеве после тяжелой болезни на 81-м году жизни умер известный украинский писатель Иван Драч. Об этом сообщил глава Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 19 июня, в Феофании. После тяжелой болезни. Умер утром. Значит, не нажился. Было ему 81 год", - говорится в сообщении.
Также указано, что Иван Драч завещал похоронить его в родном селе Тележинцах Киевской области, рядом с могилой сына Максима.
Справка УНН: Иван Драч – украинский поэт, переводчик, киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель. Первый глава Народного Руху Украины. Герой Украины (2006).
Напомним, в Москве скончался советский актер Игорь Лях, сыгравший роль Леньки в фильме "Любовь и голуби".