Помер Іван Драч
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У лікарні "Феофанія" в Києві після важкої хвороби на 81-му році життя помер відомий український письменник Іван Драч. Про це повідомив голова Національної спілки кінематографістів Сергій Тримбач у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 19 червня, у Феофанії. Після важкої хвороби. Помер уранці. Значить, не нажився. Було йому 81 рік", – йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що Іван Драч заповів поховати його у рідному селі Теліженцях Київської області, поруч із могилою сина Максима.
Довідка УНН: Іван Драч — український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч. Перший голова Народного Руху України. Герой України (2006).
Нагадаємо, у Москві помер радянський актор Ігор Лях, який зіграв роль Льоньки у фільмі "Любов і голубі".