Левко Лукьяненко попал в реанимацию

"Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации", - написал Яворивский.

Напомним, 19 июня в больнице "Феофания" в Киеве после тяжелой болезни на 81-м году жизни умер известный украинский писатель Иван Драч. Он завещал похоронить его в родном селе Телиженцях Киевской области, рядом с могилой сына Максима.