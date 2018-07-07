Левко Лук'яненко потрапив до реанімації

“Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров’я Левка Лук’яненка! Він у реанімації”, — написав Яворівський.

Нагадаємо, 19 червня у лікарні "Феофанія" в Києві після важкої хвороби на 81-му році життя помер відомий український письменник Іван Драч. Він заповів поховати його у рідному селі Теліженцях Київської області, поруч із могилою сина Максима.