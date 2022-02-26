Летит малое и великое: из Беларуси на украинскую границу прилетел минометный снаряд

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“Обстрелы из Беларуси — летит и малое, и великое. Сегодня на границу Украины в районе неподалеку от села Познань, что на Ровенщине, из Беларуси прилетел, вероятнее всего, минометный снаряд. Боеприпас взорвался на маршруте движения наряда Госпогранслужбы”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что именно на этом участке госрубежу пограничники уже несколько раз замечали следы запуска ракет с территории страны, которая официально отрекается от соучастия в российской агрессии против Украины.

“Возможно таким образом Беларусь хочет ограничить количество свидетелей ее преступной деятельности”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь направил официальное письмо, в котором подчеркнул, что Белоруссия ведет войну против Украины вместе с Россией.