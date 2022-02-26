Летит малое и великое: из Беларуси на украинскую границу прилетел минометный снаряд
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На границу Украины в районе неподалеку от села Познань, что на Ровенщине, из Беларуси прилетел, вероятнее всего, минометный снаряд. Боеприпас взорвался на маршруте движения наряда Госпогранслужбы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Цитата
“Обстрелы из Беларуси — летит и малое, и великое. Сегодня на границу Украины в районе неподалеку от села Познань, что на Ровенщине, из Беларуси прилетел, вероятнее всего, минометный снаряд. Боеприпас взорвался на маршруте движения наряда Госпогранслужбы”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что именно на этом участке госрубежу пограничники уже несколько раз замечали следы запуска ракет с территории страны, которая официально отрекается от соучастия в российской агрессии против Украины.
“Возможно таким образом Беларусь хочет ограничить количество свидетелей ее преступной деятельности”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь направил официальное письмо, в котором подчеркнул, что Белоруссия ведет войну против Украины вместе с Россией.