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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 15264 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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"Будьте прокляті, тварини!": глава ДПСУ різко звернувся до колеги з Білорусі

"Будьте прокляті, тварини!": глава ДПСУ різко звернувся до колеги з Білорусі

Київ • УНН

 • 219965 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Дейнека.

Цитата

"З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не лише з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території РБ. Все, що я думаю на дії Білорусі, виказав керівнику прикордонного відомства. Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварини!" — написав Дейнеко.

Нагадаємо

Уранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про "спеціальну воєнну операцію" російських військ в Україні.

О 5:00 війська РФ почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України та низку аеродромів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Путін розпочав повномасштабну війну проти України, і закликав світ відреагувати.

На всій території України ввели воєнний стан.

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