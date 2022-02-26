"Будьте прокляті, тварини!": глава ДПСУ різко звернувся до колеги з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Дейнека.
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"З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не лише з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіта РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет і інших засобів з території РБ. Все, що я думаю на дії Білорусі, виказав керівнику прикордонного відомства. Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварини!" — написав Дейнеко.
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