"Будьте прокляты, твари!": глава ГПСУ резко обратился к коллеге с Беларуси

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"С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлит РФ. К этому добавляется использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств с территории РБ. Все, что я думаю относительно действий Беларуси, высказал руководителю пограничного ведомства. Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"- написал Дейнеко.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

В 5:00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.