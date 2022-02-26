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19:03 • 69989 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 115679 просмотра

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15 марта, 12:52 • 88961 просмотра

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"Будьте прокляты, твари!": глава ГПСУ резко обратился к коллеге с Беларуси

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал своему коллеге из Республики Беларусь официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Дейнека.

Цитата

"С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлит РФ. К этому добавляется использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств с территории РБ. Все, что я думаю относительно действий Беларуси, высказал руководителю пограничного ведомства. Знайте! Мы победим! Будьте прокляты, твари!"- написал Дейнеко.

Напомним

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.

В 5:00 войска РФ начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины и ряд аэродромов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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