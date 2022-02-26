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Летить мале й велике: з Білорусі на український кордон прилетів мінометний снаряд

Летить мале й велике: з Білорусі на український кордон прилетів мінометний снаряд

Київ • УНН

 • 177801 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. На кордон України в районі неподалік від села Познань, що на Рівненщині, з Білорусі прилетів, найімовірніше, мінометний снаряд. Боєприпас вибухнув на маршруті руху наряду Держприкордонслужби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Цитата

“Обстріли з Білорусі — летить і мале, і велике. Сьогодні на кордон України в районі неподалік від села Познань, що на Рівненщині, з Білорусі прилетів, найімовірніше, мінометний снаряд. Боєприпас вибухнув на маршруті руху наряду Держприкордонслужби”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зауважується, що саме на цій ділянці держрубежу прикордонники уже кілька разів помічали сліди запуску ракет з території країни, яка офіційно відрікається від співучасті в російській агресії проти України.

“Можливо таким чином Білорусь хоче обмежити кількість свідків її злочинної діяльності”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь надіслав офіційний лист, в якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом з Росією.

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