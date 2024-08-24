Лесные пожары охватили 30 городов в Бразилии: есть погибшие
Киев • УНН
В штате Сан-Паулу, Бразилия, лесные пожары угрожают 30 городам. Два человека погибли, пытаясь сдержать огонь на промышленном предприятии. Правительство предупреждает о быстром распространении пожаров из-за ветра.
В Бразилии лесные пожары охватили 30 городов в штате Сан-Паулу. Два человека погибли, которые пытались сдержать огонь. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В пятницу вечером штат Сан-Паулу в Бразилии сообщил о масштабных лесных пожарах, которые охватили или угрожают 30 городам. В результате пожаров погибли два человека, которые пытались сдержать огонь на промышленном предприятии.
Пожары разгорелись на фоне последних дней сухой и жаркой погоды. Правительство штата предупредило, что огонь может быстро распространяться из-за порывов ветра, угрожая уничтожением больших площадей естественной растительности.
В Канаді спалахнули нові лісові пожежі14 мая 2023, 21:04 • 334126 просмотров