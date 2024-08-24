Лесные пожары охватили 30 городов в Бразилии: есть погибшие

В Бразилии лесные пожары охватили 30 городов в штате Сан-Паулу. Два человека погибли, которые пытались сдержать огонь. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу вечером штат Сан-Паулу в Бразилии сообщил о масштабных лесных пожарах, которые охватили или угрожают 30 городам. В результате пожаров погибли два человека, которые пытались сдержать огонь на промышленном предприятии.

Пожары разгорелись на фоне последних дней сухой и жаркой погоды. Правительство штата предупредило, что огонь может быстро распространяться из-за порывов ветра, угрожая уничтожением больших площадей естественной растительности.

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