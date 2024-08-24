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Лісові пожежі охопили 30 міст у Бразилії: є загиблі

Лісові пожежі охопили 30 міст у Бразилії: є загиблі

Київ • УНН

 • 22307 перегляди

У штаті Сан-Паулу, Бразилія, лісові пожежі загрожують 30 містам. Двоє людей загинули, намагаючись стримати вогонь на промисловому підприємстві. Уряд попереджає про швидке поширення пожеж через вітер.

У Бразилії лісові пожежі охопили 30 міст у штаті Сан-Паулу. Двоє осіб загинули, які намагалися стримати вогонь. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У п’ятницю ввечері штат Сан-Паулу в Бразилії повідомив про масштабні лісові пожежі, які охопили або загрожують 30 містам. Внаслідок пожеж загинули двоє людей, які намагалися стримати вогонь на промисловому підприємстві.

Пожежі розгорілися на фоні останніх днів сухої та спекотної погоди. Уряд штату попередив, що вогонь може швидко поширюватися через пориви вітру, загрожуючи знищенням великих площ природної рослинності.

В Канаді спалахнули нові лісові пожежі15.05.23, 00:04 • 334254 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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