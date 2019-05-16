Лещенко вызовут на допрос в ГПУ по другому делу

"Лещенко забыл, что 04.04.18 с трибуны ВР руководитель САП Холодницкий заявил о расследовании покупки нардепом 200м квартиры в центре Киева. Время на допрос и пояснения к независимой САП. А в ГПУ еще позовут. По другому производству. До вызова на допросы следует повторить матчасть", - написала она.



Напомним, что Специальная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Украины Сергеем Лещенко.



14 мая Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Сергею Лещенко может быть вручено подозрение из-за разглашения досудебной информации. Речь идет о деле "вмешательство отдельных должностных лиц в выборы в США путем разглашения данных предварительного расследования по уголовным производствах , связанных со сведениями, содержащимися в "черной бухгалтерии "Партии регионов".