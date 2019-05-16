Лещенка викличуть на допит в ГПУ у іншій справі

"Лещенко забув, що 04.04.18 з трибуни ВР керівник САП Холодницький заявив про розслідування купівлі нардепом 200м квартири в центрі Києва. Час на допит і пояснення до незалежної САП. А в ГПУ ще покличуть. По іншому провадженню. До виклику на допити варто повторити матчастину", - написала вона.



Нагадаємо, що Спеціальна антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара народним депутатом України Сергієм Лещенко.



14 травня Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Сергію Лещенку може бути вручена підозра через розголошення досудової інформації. Йдеться про справу "втручання окремих посадових осіб у вибори в США шляхом розголошення даних досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов’язаних з відомостями, що містяться у "чорній бухгалтерії "Партії регіонів".