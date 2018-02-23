Ленур Ислямов: Нужно было принести в жертву определенное количество крымских татар чтобы отстоять полуостров
Киев • УНН
Киив. 23 февраля. УНН. Нужно было принести в жертву определенное количество крымских татар чтобы отстоять полуостров, когда начиналась аннексия. Такое мнение в эфире программы “Право на власть” выразил тогдашний и.о. заместителя председателя Совета министров Крыма Ленур Ислямов, сообщает УНН.
“Я бы сейчас в поступил по-другому. Я бы поднимал народ, несмотря на то, что делали военные, несмотря на то, что была везде измена, но нам нужно было принести определенное количество крымских татар в жертву. Народ был готов тогда. Если бы я сейчас вернулся туда (во времена аннексии Крыма), я бы наверное, так и сделал бы”, — сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Российскую Федерацию удастся привлечь к ответственности за аннексию Крыма в международном суде ООН.