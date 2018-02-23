Ленур Іслямов: Потрібно було принести в жертву певну кількість кримських татар аби відстояти півострів
Київ • УНН
КИІВ. 23 лютого. УНН. Потрібно було принести в жертву певну кількість кримських татар аби відстояти півострів, коли починалась анексія. Таку думку в ефірі програми “Право на владу” висловив тодішній в.о. заступника голови Ради міністрів Криму Ленур Іслямов, повідомляє УНН.
“Я б зараз в вчинив по-іншому. Я б піднімав народ, не дивлячись на те, що робили військові, не дивлячись на те, що була скрізь зрада, але нам потрібно було принести певну кількість кримських татар в жертву. Народ був готовий тоді. Якби я зараз повернувся туди (в часи анексіі Криму), я б напевно, так і зробив би”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко переконаний, що Російську Федерацію вдасться притягнути до відповідальності за анексію Криму у міжнародному суді ООН.