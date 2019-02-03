Лень помог "Атланте" победить бывший клуб украинца в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. “Атланта Хокс” центрового сборной Украины Алексея Леня праздновала гостевую победу над “Финикс Санс” в матче регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.
Первые очки Леня произошли после броска с сопротивлением двух защитников. Далее украинец реализовал слэм-данк и еще одну попытку из-под кольца. Общая статистика украинца за 18:20 минут составила 7 очков (3/7 двухочковые, 1/2 штрафные), 9 подборов, 1 передачу и блок-шот.
“Хокс” закончили встречу в свою пользу 118:111 и теперь имеют 17 выигрышей при 35 поражениях в чемпионате — 12 место на Востоке.
Добавим, что бывший клуб Леня — “Финикс” (выступал 5 сезонов за “Санс”) с 11 победами замыкает таблицию Западной конференции.