Лень допоміг "Атланті" перемогти колишній клуб українця в матчі НБА

Перші очки Леня відбулися після кидку із спротивом двох оборонців. Далі українець реалізував слем-данк та ще одну спробу з-під кільця. Загальна статистика українця за 18:20 хвилини склала 7 очок (3/7 двоочкові, 1/2 штрафні), 9 підбирань, 1 передача та блок-шот.

“Хокс” закінчили зустріч на свою користь 118:111 і тепер мають 17 виграшів при 35 поразках в чемпіонаті — 12 місце на Сході.

Додамо, що колишній клуб Леня — “Фінікс” (виступав 5 сезонів за “Санс”) з 11 звитягами замикає таблицію Західної конференції.