Лень допоміг "Атланті" перемогти колишній клуб українця в матчі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. “Атланта Хокс” центрового збірної України Олексія Леня святкувала гостьову звитягу над “Фінікс Санс” в матчі регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.
Перші очки Леня відбулися після кидку із спротивом двох оборонців. Далі українець реалізував слем-данк та ще одну спробу з-під кільця. Загальна статистика українця за 18:20 хвилини склала 7 очок (3/7 двоочкові, 1/2 штрафні), 9 підбирань, 1 передача та блок-шот.
“Хокс” закінчили зустріч на свою користь 118:111 і тепер мають 17 виграшів при 35 поразках в чемпіонаті — 12 місце на Сході.
Додамо, що колишній клуб Леня — “Фінікс” (виступав 5 сезонів за “Санс”) з 11 звитягами замикає таблицію Західної конференції.