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The New York Times

LEGO представила набор, посвящённый PlayStation 1

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Sony и LEGO представили набор с копией PlayStation 1, контроллером и диорамами Gran Turismo и Ape Escape. Продажи стартуют 4 октября по цене 179,99 доллара.

LEGO представила набор, посвящённый PlayStation 1

Компании Sony и LEGO официально представили набор, посвящённый консоли PlayStation 1, который состоит почти из 2 тыс. деталей. Конструктор позволит собрать копию первой консоли Sony вместе с контроллером, а также две миниатюрные диорамы по мотивам Ape Escape и Gran Turismo. Об этом сообщает пресс-служба LEGO, передаёт УНН.

Подробности

Компания LEGO Group приглашает поклонников нажать кнопку "Start" и отправиться в путешествие в прошлое с помощью конструктора, представляя набор LEGO PlayStation. Этот грандиозный набор из 1 911 деталей является данью уважения консоли, которая изменила облик игровой индустрии. Он воссоздаёт узнаваемый серый силуэт оригинальной консоли PlayStation вместе с её первым революционным контроллером

 - говорится в сообщении.

Отмечается, что премиальная экспозиционная модель, созданная для "взрослых конструкторов", чествует консоль, которая помогла сформировать целое поколение игроков.

Поклонники могут собрать детальную реплику культовой консоли почти в масштабе 1:1, размеры которой составляют более 6 см в высоту, 26 см в ширину и 19 см в глубину.

От подключения контроллера, собранного из кубиков, к консоли до нажатия тактильных, функциональных кнопок "Open" и "Power" - каждая деталь была разработана так, чтобы воссоздать ритуал и увлечение играми 90-х годов на оригинальной консоли PlayStation.

Любители собирать модели могут создать мини-трассу из Gran Turismo (выпущена в 1997 году) с крошечными машинками, готовыми к гонкам, а также сцену из Ape Escape (выпущена в 1999 году) с культовым красным или синим обезьяньим шлемом. Эти диорамы можно спрятать внутри консоли или извлечь, чтобы выставить рядом с вашей игровой системой.

Конструктор можно будет приобрести уже с 4 октября за 179,99 доллара в магазинах LEGO и у избранных розничных сетей.

Напомним

LEGO анонсировала официальный набор, воссоздающий классическую портативную консоль Nintendo Game Boy.

Павел Башинский

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