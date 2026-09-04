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LEGO представив набір, присвячений PlayStation 1

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Sony та LEGO представили набір із копією PlayStation 1, контролером і діорамами Gran Turismo та Ape Escape. Продаж стартує 4 жовтня за $179,99.

LEGO представив набір, присвячений PlayStation 1

Компанії Sony та LEGO офіційно представили набір, присвячений консолі PlayStation 1, який складається з майже 2 тис. деталей. Конструктор дозволить зібрати копію першої консолі Sony разом із контролером, а також дві мініатюрні діорами за мотивами Ape Escape та Gran Turismo. Про це повідомляє пресслужба LEGO, передає УНН.

Деталі

Компанія LEGO Group запрошує шанувальників натиснути кнопку "Start" і вирушити в подорож у минуле за допомогою конструктора, презентуючи набір LEGO PlayStation. Цей грандіозний набір із 1 911 деталей є даниною поваги консолі, яка змінила обличчя ігрової індустрії. Він відтворює впізнаваний сірий силует оригінальної консолі PlayStation разом із її першим революційним контролером

 - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що преміальна експозиційна модель, створена для "дорослих конструкторів", вшановує консоль, яка допомогла сформувати ціле покоління гравців.

Шанувальники можуть зібрати детальну репліку культової консолі майже в масштабі 1:1, розміри якої становлять понад 6 см у висоту, 26 см у ширину та 19 см у глибину.

Від підключення контролера, зібраного з кубиків, до консолі до натискання тактильних, функціональних кнопок "Open" та "Power" - кожна деталь була розроблена так, щоб відтворити ритуал та захоплення іграми 90-х років на оригінальній консолі PlayStation.

Любителі збирати моделі можуть створити міні-трасу з Gran Turismo (випущена в 1997 році) з крихітними машинками, готовими до гонок, а також сцену з Ape Escape (випущена в 1999 році) із культовим червоним або синім мавпячим шоломом. Ці діорами можна сховати всередині консолі або витягнути, щоб виставити поруч із вашою ігровою системою.

Конструктор можна буде придбати вже з 4 жовтня за 179,99 доларів у магазинах LEGO та у вибраних роздрібних мережах.

Нагадаємо

LEGO анонсувала офіційний набір, що відтворює класичну портативну консоль Nintendo Game Boy.

Павло Башинський

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