LEGO представив набір, присвячений PlayStation 1
Київ • УНН
Sony та LEGO представили набір із копією PlayStation 1, контролером і діорамами Gran Turismo та Ape Escape. Продаж стартує 4 жовтня за $179,99.
Компанії Sony та LEGO офіційно представили набір, присвячений консолі PlayStation 1, який складається з майже 2 тис. деталей. Конструктор дозволить зібрати копію першої консолі Sony разом із контролером, а також дві мініатюрні діорами за мотивами Ape Escape та Gran Turismo. Про це повідомляє пресслужба LEGO, передає УНН.
Деталі
Компанія LEGO Group запрошує шанувальників натиснути кнопку "Start" і вирушити в подорож у минуле за допомогою конструктора, презентуючи набір LEGO PlayStation. Цей грандіозний набір із 1 911 деталей є даниною поваги консолі, яка змінила обличчя ігрової індустрії. Він відтворює впізнаваний сірий силует оригінальної консолі PlayStation разом із її першим революційним контролером
Зазначається, що преміальна експозиційна модель, створена для "дорослих конструкторів", вшановує консоль, яка допомогла сформувати ціле покоління гравців.
Шанувальники можуть зібрати детальну репліку культової консолі майже в масштабі 1:1, розміри якої становлять понад 6 см у висоту, 26 см у ширину та 19 см у глибину.
Від підключення контролера, зібраного з кубиків, до консолі до натискання тактильних, функціональних кнопок "Open" та "Power" - кожна деталь була розроблена так, щоб відтворити ритуал та захоплення іграми 90-х років на оригінальній консолі PlayStation.
Любителі збирати моделі можуть створити міні-трасу з Gran Turismo (випущена в 1997 році) з крихітними машинками, готовими до гонок, а також сцену з Ape Escape (випущена в 1999 році) із культовим червоним або синім мавпячим шоломом. Ці діорами можна сховати всередині консолі або витягнути, щоб виставити поруч із вашою ігровою системою.
Конструктор можна буде придбати вже з 4 жовтня за 179,99 доларів у магазинах LEGO та у вибраних роздрібних мережах.
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