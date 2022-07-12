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Lego полностью прекратит работу в россии

Lego полностью прекратит работу в россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Датский производитель конструкторов Lego полностью прекратит работу в россии. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник среди сотрудников компании и подтверждение гендиректора российского подразделения LEGO, информирует УНН.

Цитата

"Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в россии на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group", – сказал гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев.

Напомним

2 июля стало известно, что американская кинокомпания Universal Pictures окончательно уходит из россии.

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