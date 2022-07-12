Lego повністю припинить роботу в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Данський виробник конструкторів Lego повністю припинить роботу в росії. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело серед співробітників компанії та підтвердження гендиректора російського підрозділу Lego, інформує УНН.
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"Враховуючи істотні порушення операційного середовища, що тривають, ми ухвалили рішення припинити комерційну діяльність в росії на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group", – сказав гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов.
Нагадаємо
2 липня стало відомо, що американська кінокомпанія Universal Pictures остаточно йде з росії.