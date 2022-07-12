Lego повністю припинить роботу в росії

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"Враховуючи істотні порушення операційного середовища, що тривають, ми ухвалили рішення припинити комерційну діяльність в росії на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group", – сказав гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов.

Нагадаємо

2 липня стало відомо, що американська кінокомпанія Universal Pictures остаточно йде з росії.