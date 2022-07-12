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Lego повністю припинить роботу в росії

Lego повністю припинить роботу в росії

Київ • УНН

 • 170784 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Данський виробник конструкторів Lego повністю припинить роботу в росії. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело серед співробітників компанії та підтвердження гендиректора російського підрозділу Lego, інформує УНН.

Цитата

"Враховуючи істотні порушення операційного середовища, що тривають, ми ухвалили рішення припинити комерційну діяльність в росії на невизначений термін. Це включає припинення роботи більшої частини нашої московської команди і наше партнерство з Inventive Retail Group", – сказав гендиректор російського підрозділу Lego Євген Чихачов.

Нагадаємо

2 липня стало відомо, що американська кінокомпанія Universal Pictures остаточно йде з росії.

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