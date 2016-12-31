Легковушка влетела в дерево на Волыни: три человека погибли, двое в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня ночью на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" вблизи села Терешковцы Гороховского района автомобиль "Opel Vectra" на скорости врезался в дерево. В результате ДТП три человека погибли, еще двое в реанимации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Как сообщили в пресс-службе полиции, ДТП произошло около 00:10 ч. За рулем легковушки находился 19-летний житель Иваничевского района. Управляя транспортным средством водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров легковушки, 18-летняя жительница Гороховского района и 28-летний житель Иваничевского района, погибли на месте.
Еще двое пассажиров в возрасте 20 и 22 года, жители Иваничевского района, госпитализированы в отделение реанимации районной больницы.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.