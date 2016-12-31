Легковик влетів у дерево на Волині: троє осіб загинуло, двоє у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні вночі на автодорозі “Львів-Радехів-Луцьк” поблизу села Терешківці Горохівського району легковик “Opel Vectra” на швидкості врізався у дерево. Внаслідок ДТП троє людей загинули, ще двоє у реанімації, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
Як повідомили у прес-службі поліції, ДТП трапилася близько 00:10 год. За кермом легковика перебував 19-річний мешканець Іваничівського району. Керуючи транспортним засобом водій не впорався з керуванням та врізався у дерево.
Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів легковика, 18-річна мешканка Горохівського району та 28-річний житель Іваничівського району, загинули на місці.
Ще двоє пасажирів, віком 20 та 22 роки, мешканці Іваничівського району, госпіталізовані у відділення реанімації районної лікарні.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.