Легкоатлетки Левченко и Магучих заняли первые места на турнире в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Две украинские легкоатлетки заняли первые позиции на турнире "Irena Szewinska Memorial", который состоялся в Быдгоще (Польша), сообщает УНН со ссылкой на сайт ФЛАУ.
Вслед за этапом “Бриллиантовой лиги” в Монако украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ярослава Магучих снова сошлись в борьбе за медали высшей пробы.
До высоты 2,00 метра Магучих опережала Левченко за попытками. Она, в отличие от Юлии, преодолевала 1,94 и 1,97 с первого раза, в то время как и потратила на эти высоты по две попытки. И 2,00 метра серебряной медалистке чемпионата мира-2019 не подкорились. Вместо этого их с третьей попытки смогла преодолеть обладательница такой же медали образца 2017 — Левченко.
После этого она исполнила три попытки на высоте 2,04 метра, но покорить их пока не удалось.
Отметим, что третьей, как и в Монако, стала Жаннель Шепер из Сент-Люсии. Польке Камилле Личвинко не подчинились стартовые 1,80 м.