Легкоатлетки Левченко та Магучіх посіли перші місця на турнірі в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Дві українські легкоатлетки обійняли перші позиції на турнірі "Irena Szewinska Memorial", що відбувся у Бидгощі (Польща), повідомляє УНН з посиланням на сайт ФЛАУ.
Слідом за етапом “Діамантової ліги” у Монако українські стрибунки у висоту Юлія Левченко і Ярослава Магучіх знову зійшлися у боротьбі за медалі найвищого ґатунку.
До висоти 2,00 метри Магучіх випереджала Левченко за спробами. Вона, на відміну від Юлії, долала 1,94 і 1,97 з першого разу, у той час як та витратила на ці висоти по дві спроби. Та 2,00 метри срібній медалістці чемпіонату світу-2019 не підкорилися.Натомість їх з третьої спроби змогла подолати володарка такої ж медалі зразка 2017 року — Левченко.
Після цього вона виконала три спроби на висоті 2,04 метри, але підкорити їх поки що не вдалося.
Відзначимо, що третьою, як і у Монако, стала Жаннель Шепер з Сент-Люсії. Польці Камілі Лічвінко не підкорилися стартові 1,80 м.