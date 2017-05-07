Легкоатлет У.Болт проявил намерение попасть в топ-50 футболистов мира

“У меня есть стремление стать одним из 50 лучших футболистов, если у меня будет возможность играть регулярно. Хочу быть нападающим, который забивает минимум 20 голов за сезон. Я люблю этот вид спорта, и такая мысль была у меня уже давно. В последние несколько месяцев я разговаривал с клубами, и были возможности, но пока ничего конкретного. Посмотрим что будет”, — заявил звездный легкоатлет.

Кроме того, У.Болт назвал футбол довольно сложным видом спорта: “футбол с физической точки зрения очень сложный вид спорта, и я уже немолодой, но, думаю, что смогу хорошо играть года четыре”.

Стоит отметить, что в 2016 году 30-летний ямаец провел несколько тренировок с дортмундской “Боруссией”.

Заметим, что Международная федерация легкой атлетики шесть раз признавала У.Болта лучшим легкоатлетом года.