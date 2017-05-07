Легкоатлет У.Болт виявив намір потрапити до топ-50 футболістів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Восьмикратний олімпійський чемпіон із Ямайки Усейн Болт розповів про своє бажання стати помітною фігурою у світовому професійному футболі, передає УНН з посиланням на NBC Sports.
“У мене є прагнення стати одним із 50 найкращих футболістів, якщо у мене буде можливість грати регулярно. Хочу бути нападником, який забиває мінімум 20 голів за сезон. Я люблю цей вид спорту, і така думка була у мене вже давно. В останні кілька місяців я розмовляв з клубами, і були можливості, але поки що нічого конкретного. Подивимось що буде”, — заявив зірковий легкоатлет.
Окрім того, У.Болт назвав футбол досить складним видом спорту: “футбол з фізичної точки зору дуже складний вид спорту, і я вже немолодий, але, думаю, що зможу добре грати роки чотири”.
Варто відзначити, що у 2016 році 30-річний ямаєць провів кілька тренувань з дортмундською “Борусією”.
Зауважимо, що Міжнародна федерація легкої атлетики шість разів визнавала У.Болта найкращим легкоатлетом року.