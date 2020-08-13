Легионер "Шахтера" установил бомбардирский рекорд в истории Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон оформил самую длинную бомбардирскую серию в истории сообщает УНН со ссылкой на страницу "GracenoteLive" в Twitter.
32-летний бразилец установил рекорд Лиги Европы, забив голы в семи различных сезонах. Рекордная серия Тайсона началась еще в сезоне 2010-11 годов, когда легионер выступал за “Металлист” из Харькова.
Тайсон обогнал трех конкурентов — в шести сезонах турнира забивали француз Александр Ляказетт, голландец Джермейн Ленс и бразилец Ари.
Сказано, что статистику начали вести с сезона 2009/10 годов, когда соревнования изменили формат и название из Кубка УЕФА в Лигу Европы.
Заметим, что в этом сезоне 32-летний бразилец забил 11 голов и отдал 10 ассистов во всех соревнованиях, которых он участвовал.