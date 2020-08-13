Легіонер "Шахтаря" встановив бомбардирський рекорд в історії Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Півзахисник донецького “Шахтаря” Тайсон оформив найдовшу бомбардирську серію в історії повідомляє УНН з посиланням на сторінку “GracenoteLive” у Twitter.
32-річний бразилець установив рекорд Ліги Європи, забивши голи у семи різних сезонах. Рекордна серія Тайсона розпочалася ще в сезоні 2010-11 років, коли легіонер виступав за “Металіст” із Харкова.
Тайсон обігнав трьох конкурентів — в шести сезонах турніру забивали француз Александер Ляказетт, нідерландець Джермейн Ленс та бразилець Арі.
Сказано, що статистику розпочали вести з сезону 2009/10 років, коли змагання змінили формат та назву з Кубка УЄФА на Лігу Європи.
Зауважимо, що у цьому сезоні 32-річний бразилець забив 11 голів і віддав 10 асистів у всіх змаганнях, яких він брав участь.