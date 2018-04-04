Легионер "Шахтера" намерен вернуться в чемпионат Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Полузащитник донецкого “Шахтера” Дентиньо изъявил желание вернуться в бразильский клуб, информирует УНН со ссылкой на Mercado Da Bola.
29-летний спортсмен недоволен нынешним положением в донецком коллективе поэтому хочет вернуться на родину. Поскольку контракт футболиста действует до конца сезона 2020/21 годов, он надеется, что руководство “Шахтера” отпустит его по арендной сделке.
Кроме того, Дентиньо желает вернуться исключительно в состав “Коринтианса” и не будет рассматривать другие предложения.
Отметим, что Дентиньо уже выступал в составе бразильского клуба с 2007-го по 2011-й год, проведя 76 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных пасов.
Заметим, что в текущей кампании бразилец принял участие в 28 матчах в форме “Шахтера”, но только 5 из них начинал в стартовом составе.