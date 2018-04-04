Легіонер "Шахтаря" виявив намір повернутися в чемпіонат Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Півзахисник донецького “Шахтаря” Дентіньо виявив бажання щодо повернення до бразильського клубу, інформує УНН з посиланням на Mercado Da Bola.
29-річний спортсмен незадоволений нинішнім положенням в донецькому колективі тому хоче повернутися на батьківщину. Оскільки контракт футболіста діє до кінця сезону 2020/21 років, він надіється, що керівництво “Шахтаря” відпустить його по орендній угоді.
Окрім того, Дентіньо має бажання повернутися виключно до складу “Корінтіанса” і не буде розглядати інші пропозиції.
Зазначимо, що Дентіньо вже виступав у складі бразильського клубу з 2007-го по 2011-й рік, провівши 76 поєдинків, забив 15 голів і віддав 9 результативних пасів.
Зауважимо, що у поточній кампанії бразилець взяв участь в 28 матчах у формі “Шахтаря”, але тільки 5 із них починав у стартовому складі.