Легендарного Пеле снова перевели в реанимацию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Бразильского футболиста Пеле снова перевели в палату интенсивной терапии после операции по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESPN Brasil.
Детали
14 сентября его перевели в обычную палату, но сегодня, 17 сентября, стало известно, что врачи решили отправить его снова в реанимацию из кислотного рефлюкс-попадания кислоты из желудка в пищевод. В клинике "Альберт Энштейн", где он находится, заявили, что новой информации о состоянии спортсмена в них нет.
Напомним, 7 сентября, трехкратный чемпион мира по футболу 80-летний бразилец Пеле был прооперирован в частной клинике в Сан-Паулу из-за обнаруженной опухоли в толстой кишке.